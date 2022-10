Verpauperd rijksmonument in Havelte krijgt anderhalve ton van provincie

Met een provinciale subsidie van 150.000 euro moet een rijksmonument in Havelte weer in ere worden hersteld. Dit monument, een boerderij uit 1740, staat al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw te verpauperen.

"De boerderij is beeldbepalend voor het dorp Havelte en velen kennen het karakteristieke pand aan de Dorpsstraat 14. Met deze subsidie leveren we als provincie een concrete bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit door het in ere herstellen van dit prachtige stuk geschiedenis in Havelte", reageert gedeputeerde Henk Brink.