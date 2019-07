Hoteleigenaar mishandelt vrouw en zus: celstraf geëist

De man had zich opgesloten in zijn kantoor om te drinken. Hij is al twintig jaar verslaafd. Toen hij op aandringen van zijn zus en vrouw de deur open deed, werd hij agressief. Hij greep zijn vrouw bij de keel en drukte die dicht, waardoor ze geen lucht meer kreeg. Zij zus kreeg ook een duw.De officier van justitie ziet dat als een poging zware mishandeling, omdat zijn vrouw ernstig letsel had kunnen overhouden aan het zuurstofgebrek. De man heeft bijna alles bekend, maar kan zich het dichtdrukken van de keel van zijn vrouw niet herinneren.“Dit zagen we niet aankomen, want zo is hij helemaal niet”, zei zijn vrouw in de rechtszaal. De man is ook nooit eerder veroordeeld. De ondernemer wordt inmiddels behandeld voor zijn alcoholverslaving en ook zijn gezin heeft hulp.De rechter in Assen doet over twee weken uitspraak.