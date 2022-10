Kraanmachinist vindt unieke miljarden jaren oude reuzenkei in Nooitgedacht

"Deze steen is ontstaan in Zweden of Finland uit een botsing van continenten", vertelt Huisman. "Hij was ooit onderdeel van een hooggebergte als de Alpen en de Himalaya. De steen is vrijwel zonder contact met de ondergrond naar ons land vervoerd. Daardoor is de steen niet rond, zoals je bij veel andere stenen in Drenthe wel ziet."