Lekker lang en gratis douchen bij de boer: 'Voel je vrij om te komen'

"Gewoon een normale, mooie douche voor op de boerderij", zo omschrijft Janneke Bom de douche die in haar koeienstal hangt. In de afsluitbare ruimte staat ook een toilet, hangt zelfs een urinoir en die worden nog wel eens gebruikt. Maar de douche hangt daar maar. En dat is jammer, want uit de kraan komt gratis verwarmd water.

Op Facebook doet Maatschap Bom Welles daarom een oproep om gratis te komen douchen. 'Hoge Energieprijzen? Wij bieden gratis warm douchen! Wij hebben de beschikking over veel warm water en een doucheruimte op onze boerderij. Dit delen we graag met u', zo is te lezen op de betreffende Facebookpagina. "Het nieuws over de douche gaat als een lopend vuurtje rond. Het wordt vaak gedeeld", weet Bom.

Zelf handdoek en zeep meenemen

Wie langskomt in Emmer-Compascuum moet zelf een handdoek en zeep meenemen, maar mag wel liefst een kwartier onder de douche blijven staan. "Mijn zoon had het bedacht" verklapt Bom. "En wij werden meteen enthousiast, want iedereen krijgt in deze tijd te horen dat energie duur is."