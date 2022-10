Van bankgebouw naar noodopvang in de binnenstad van Coevorden

In de zoektocht naar een geschikte locatie voor de noodopvang van vluchtelingen komt de gemeente Coevorden uit bij het pand aan de overkant van het gemeentehuis: de oude Rabobank, midden in de binnenstad. Vanaf maandag vangt de gemeente daar vijftig asielzoekers op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

De twaalf Drentse gemeenten kregen via Veiligheidsregio Drenthe de opdracht om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Meerdere gemeenten hebben hieraan al gehoor gegeven. Zo komt er in Meppel een tweede asielboot om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.