Zin in zon, zee en strand? Steeds meer Nederlanders gaan naar Borkum

Op het Duitse waddeneiland Borkum zien ze de laatste jaren een stijging van het aantal Nederlandse toeristen. Niet vreemd, want het eiland is relatief dichtbij en je waant je toch in het buitenland."Het gaat goed met het toerisme op Borkum. Het aantal toeristen en het aantal overnachtingen neemt gestaag toe. Borkum is een geliefde vakantiebestemming bij Duitsers, maar ook bij Nederlanders", vertelt Claudia Fink van het plaatselijke toeristeninformatiepunt in het TV Drenthe-programma"Het aandeel Nederlandse gasten is nog wel wat laag, maar het neemt steeds meer toe. Dat hangt ook samen met de nieuwe rechtstreekse treinverbinding met de Eemshaven", zegt Fink. Met die treinverbinding kun je rechtstreeks vanaf de stad Groningen naar de Eemshaven. Toch is zelf met de auto naar de Eemshaven rijden sneller. Ga je bijvoorbeeld vanuit Assen, dan doe je er een klein uur over.Vanaf de Eemshaven vertrekt de veerboot richting Borkum, die je binnen vijftig minuten naar het eiland brengt. Een treintje rijdt je vervolgens naar het centrum.Borkum is een klein eiland, nog iets kleiner dan Schiermonnikoog. Een paar honderd jaar komen er nu vakantiegangers. In het verleden was Borkum nog enige tijd in Nederlandse handen."De grootste attractie van Borkum is het strand", zegt Fink. "En natuurlijk het eilandgevoel. Ook mooi is de zandbank met zeehonden die je vanaf het eiland kunt zien."Zelf rijdt ze graag met haar paard over het strand. Het voordeel van het kleine eiland is dat alles dichtbij is, vindt Fink. Na haar werk gaat ze vaak naar het strand.Je kunt natuurlijk een dagje naar Borkum, maar dan moet je wel op tijd terug. De laatste boot vertrekt rond zes uur 's avonds. Het treintje vanuit het centrum richting de veerboot vertrekt kort na half zes al. Campingeigenaar Klaas Aggen ziet dat steeds meer mensen ervoor kiezen om een paar nachten op het eiland te blijven."Er kamperen hier steeds meer mensen. De campingindustrie neemt hier toe en de kampeerterreinen worden steeds groter", vertelt Aggen. "Er komen ook veel gasten uit Nederland. De verbinding met Nederland is goed."En er blijkt een opvallend verschil tussen de Duitse en de Nederlandse kampeerder. "Duitsers kamperen liever in een caravan. Die willen een soort huis hebben. Nederlandse gezinnen slapen vaker in een tent", aldus de campingeigenaar.Op de camping staan enkele vaste gasten. "Ik kom hier al twaalf jaar en het bevalt uitstekend", zegt één van hen. "Dat komt omdat het hier zo rustig is. En het weer is altijd anders. Soms heel ruw en soms heel mooi, zoals nu. En je ontmoet heel veel mensen op de camping, die je vervolgens ook elk jaar weer ziet. Het voelt als een klein dorp met allemaal bekenden."Een andere campinggast komt vooral graag op Borkum vanwege het strand. "Het is maar vijf minuutjes fietsen vanaf de camping. Er is altijd wel veel wind. Maar we hebben zo'n strandtentje waar we dan in gaan zitten." Haar man voegt lachend toe: "Als het tentje heel blijft, tenminste." Het tentje blijkt al een paar keer te zijn weggewaaid.Het drukst bezochte gedeelte van het strand is bij het centrum van Borkum. Bij aankomst met het treintje is het maar een paar minuten lopen. Eerst kom je door de centrale winkelstraat en daarna ben je meteen op de boulevard."Hier is echt een heel andere sfeer dan in ons eigen land", zegt een Nederlandse vrouw op het strand. "Borkum is wel een waddeneiland, maar het is totaal anders dan de andere waddeneilanden. Het is echt Duits hier. Je ziet het aan de boulevard, de kuurhotels, de strandstoelen, de taal en het treintje waarmee je vanaf de boot hiernaartoe wordt gebracht.""Je komt hier wel veel Nederlanders tegen. Maar ik heb het idee dat ik op Schiermonnikoog meer Duitsers tegenkom, dan hier Nederlanders", besluit ze.