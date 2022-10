Asielzoeker krijgt zes weken cel voor vernielen 23 auto's in Ter Apel

Voor het vernielen van 23 auto's in Ter Apel is de 32-jarige Kibrom A. veroordeeld tot zes weken cel. De man uit Eritrea wilde in Nederland asiel aanvragen en was verward toen hij 's nachts de autoruiten ingooide.

De man was die dag vanuit een crisisnoodopvang in het Brabantse Hapert met een taxi overgebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door psychische problemen veroorzaakte hij in Hapert overlast, de zorg zou in Ter Apel worden opgenomen.