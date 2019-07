Emmenaar krijgt geen andere geboortedatum

In het paspoort van de man staat dat de hij in 1971 is geboren. Hij zegt dat dit 1956 moet zijn.De man verliet in 2013 zijn geboorteland Somalië. Hij werd in Emmen herenigd met zijn vrouw en kinderen, die al in Nederland waren. In het document dat de man toen bij zich droeg stond dat hij in 1971 was geboren. Die gegevens werden overgenomen.De man gebruikte het paspoort bij zijn echtscheiding en de naturalisatie van zijn kinderen. Hij vermeldde daarbij niets over mogelijke onjuiste persoonsgegevens. De man ervaart nu naar eigen zeggen problemen bij het krijgen van medische hulp en met zijn uitkering, omdat hij in werkelijkheid ouder is.De rechter vindt dat de man onvoldoende heeft aangetoond dat hij verkeerd staat geregistreerd.