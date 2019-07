'Wespen meppen werkt averechts'

Maar wespen zijn juist erg nuttig en dienen als natuurlijke bestrijders. Dat stelt insectendeskundige Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit."Wespen jagen op insecten en zijn zo een belangrijke bestrijder van potentiële insectenplagen. Ze doden veel insecten die van planten leven en zorgen zo dat een plaag niet de overhand krijgt", zegt Dicke.Daarnaast zijn wespen ook een bron voor veel andere dieren, die het juist met het huidige warme en droge weer lastig hebben. Voor vogels en amfibieën, zoals kikkers en salamanders, kan een wesp een lekker tussendoortje zijn. Zoogdieren die niet bang zijn gestoken te worden doen zich liever tegoed aan de vetgemeste larven in het wespennest.Vooral voor boeren en tuinders kunnen wespen dus best plezierige beesten zijn. Wespen jagen bijvoorbeeld op de insecten die gewassen aanvreten. Wat hun insectenmaaltijd betreft zijn wespen niet erg kieskeurig. Rupsen, vliegen, kevers of spinnen: het maakt niet uit. Dicke: "De insecten nemen ze mee naar hun nest voeren ze aan hun larven. Die scheiden vervolgens een suikerachtige vloeistof uit als beloning."De overlast voor mensen begint als de meeste larven in het nest volgroeid zijn. De volwassen wespen zijn dan niet meer nodig voor de voedselvoorziening voor de jongen. Dicke: "Wespen gaan dan op zoek naar andere suikerbronnen en laat dat nou net in juli en augustus zijn, wanneer wij lekker buiten zitten met allemaal zoetigheden."Het beste wat je volgens Dicke kunt doen als je een wespennest in de tuin hebt, is in een weinig gebruikte hoek van de tuin wat (zoet) eten of drinken neerzetten. "Komen ze toch op je terras, ga dan niet naar ze meppen. Wespen zijn niet agressief, behalve als je agressief tegen hen bent. En als er eentje in de verdediging gaat, dan scheidt de wesp een stofje uit dat weer andere wespen aantrekt om te hulp te schieten. Meppen werkt dus alleen maar averechts."Het beste is volgens de insectendeskundige om gewoon te observeren wat ze doen, in plaats van in paniek te raken. "Probeer ook eens het mooie van wespen te zien. Als een wesp een rups doodt die te zwaar is om mee te nemen naar het nest, dan haalt ze de darmen eruit en snijdt ze de rups in stukjes. Dat is echt fantastisch om te zien."