Noordelijke brandweer wil eigen droneteam

Dit naar aanleiding van de grote natuurbrand in Wateren van vorig jaar. Begin augustus een jaar geleden. Enkele tientallen hectares natuur gingen toen in vlammen op. Verschillende recreatiebedrijven werden ontruimd.Van de bestrijding van de brand is een evaluatie gemaakt door de Veiligheidsregio Drenthe en alle andere hulpdiensten. Voor de VRD is dat een reden om een aantal zaken in de bestrijding van natuurbranden aan te passen.Geen eenvoudige opdracht, zo zegt brandweercommandant Hans de Haas van de VRD. "Natuurbranden staan allemaal op zich. Wat we in Wateren wel hebben geleerd is dat we sneller ons personeel moeten aflossen."Brandweermensen stonden soms te lang in het gebied. "Iedereen wil meewerken. En als je er bent, dan is het jouw brand. Je bent er en je wil je inzetten. Onwillekeurig verlies je de tijd uit het oog. Maar je verliest ook je eigen mogelijkheden uit het oog. Denk aan warmte en uitdroging. Daarvan hebben we wel gevallen gehad die op de grens zaten."Deze brandweermensen zijn uit het gebied gehaald. De les is volgens De Haas in ieder geval om daar beter naar te kijken en korpsen eerder af te lossen bij grote branden, zoals in Wateren.Dat het vuur uiteindelijk de recreatiegebieden niet heeft gehaald, is onder andere te danken aan de inzet van boeren uit het gebied die hebben geholpen met blussen. Maar ook het aanleggen van een natte strook grond, waardoor het vuur op de grond stopte.De Veiligheidsregio Drenthe had al een zogenoemde Wildfire Defender. Er is er nog één aangeschaft. Het is een buis die naast een brandweerwagen wordt gemonteerd. "Je maakt een stoplijn door water in een strook te gooien. Dat werkt heel goed. We hebben daar ook mee geoefend."De brand in de natuur in Wateren heeft een aantal dagen geduurd. In de ondergrond was het zo warm, dat er spontaan nieuwe vuren ontstonden. Collega's van de brandweer in Overijssel hebben met hulp van hun droneteam deze warmtebronnen opgespoord.In het Noorden wordt gewerkt aan het opzetten van een eigen droneteam, zo zegt Hans de Haas. "Luchtbeelden bij natuurbranden is ideaal. Dan kan je zien welke kant de brand op gaat en hoe de brand zich uitbreidt. We zijn nu in noordelijk verband aan het kijken of we ook een eigen droneteam kunnen oprichten."Een brand als in Wateren zou zo weer uit kunnen breken. Vaak is de mens daar de oorzaak van. Het is nog steeds ontzettend droog en er is op veel plaatsen weinig nodig om vuur te laten ontstaan.De Veiligheidsregio Drenthe waarschuwt dan ook om voorzichtig te zijn. In de provincie geldt nog steeds Fase 2 . Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn dus extra alert.De Haas ziet dat het opnieuw droog is in Drenthe. Zolang er geen regen van betekenis komt, bestaat de kans op natuurbranden nog steeds. Maar ook op akkers waar wordt geoogst bestaat de kans op branden. Een vonkje is voldoende. Zo bleek afgelopen weekend ook op een akker in Oranje . Daar ontstond een grote vuurzee.