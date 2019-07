'Assenaar schoot schoonzoon in been vanwege huiselijk geweld'

“Hij nam het pistool alleen mee om te dreigen. De reden dat hij het meenam, heeft te maken met trauma’s uit zijn eigen verleden”, aldus Doornbos. De man had volgens zijn advocaat een gewelddadige jeugd, waaraan hij een posttraumatische stressstoornis overgehouden heeft.De strafzaak tegen de Assenaar zou vandaag worden behandeld, maar hij werd uitgesteld, omdat nog niet alle onderzoeksresultaten binnen zijn. Zo moet er nog een rapport komen van een forensisch arts dat meer duidelijkheid geeft over het letsel van de 32-jarige schoonzoon van de verdachte.De Assenaar wilde aanvankelijk niks zeggen over zijn motief voor het beschieten van zijn schoonzoon. “Hij zweeg omdat hij bang was dat zijn kleindochter uit huis geplaatst zou worden, als hij zou vertellen dat bij zijn dochter en schoonzoon sprake was van huiselijk geweld”, aldus Doornbos.Het was de psycholoog die hem voor de strafzaak onderzocht, die de reden voor het misdrijf achterhaalde. De rechtbank wil nu dat de man verder wordt onderzocht, voordat de zaak over ongeveer drie maanden echt wordt behandeld.'s Ochtends 28 maart reed de 60-jarige Assenaar naar het huis van zijn schoonzoon aan de Albert Steenbergenstraat in Hoogeveen. Hij belde aan en had volgens zijn advocaat verwacht dat zijn dochter de deur zou openen, maar het was zijn schoonzoon die in een badjas in de deuropening verscheen. Toen bedacht de man zich niet. Hij zette het pistool tegen het linkerbovenbeen van de Hoogevener en haalde de trekker over. De kogel doorboorde het been en belandde in de meterkast.Daarna ging de Assenaar ervandoor. Toen hij op zijn vlucht op de Hoogeveenseweg tussen Hoogeveen en Westerbork een politieauto tegenkwam, gaf hij zich over. Sindsdien zit hij vast.