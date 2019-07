Gemeente gaat vissen uit recreatieplas Schoonhoven halen

Een 11-jarig meisje uit Meppel is toen in haar been gebeten door, vermoedelijk, een snoek.De gemeente laat weten het erg vervelend te vinden voor het meisje en is in gesprek met twee visverenigingen om te kijken hoe de vissen uit de recreatieplas kunnen worden gehaald. Ze worden dan uitgezet in de naastgelegen visvijver. Vandaag of morgen moet daar meer duidelijkheid over komen.Vanmorgen werd duidelijk dat veel mensen niet meer durven te zwemmen in de plas. De gemeente hoopt dat deze angst snel weggenomen kan worden.De Hengelsportfederatie Drenthe hoopt dat de vissen er op een professionele manier worden uitgehaald. "Het komt maar heel weinig voor dat een snoek een mens bijt. Het is in al die jaren de tweede keer dat ik dit hoor", zegt Henk Mensinga van de federatie.Hij heeft wel een idee waardoor het komt. "Het water in de plas is volgens mij behoorlijk gezakt. De leefomgeving wordt voor vissen dan veel kleiner, dan raken de vissen ook in het gedrang tussen de mensen.""Ons advies zou zijn om niet met hengels te gaan vissen. maar ze door een beroepsvisser eruit te halen. Dan heb je de meeste kans om ze te vangen en kunnen ze uitgezet worden in de naastgelegen visvijver. Een viswedstrijd organiseren zou ik niet doen. Ik hoorde daar mensen over. De kans is groot dat daar niks uitkomt."