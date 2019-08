Gevangenissen Veenhuizen sluiten twee jaar vanwege renovatie

Beluister onze podcast Binnen de Muren. Die is te vinden in podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in één van deze apps.

Dat betekent dat eerst Esserheem en daarna Norgerhaven twee jaar zal sluiten. De huidige situatie in de gevangenissen is nog wel veilig, maar niet toekomstbestendig. Met de renovatie moeten de gevangenissen weer zo'n 25 jaar vooruit kunnen en klaar zijn voor de toekomst.De ingrijpende verbouwing kost in totaal 96 miljoen euro. Er is nog onderzocht of nieuwbouw geen beter plan is, maar uiteindelijk is toch voor renovatie gekozen. Het gaat om een monumentaal pand, dus alleen de binnenkant van het gebouw wordt volledig aangepast.De 240 gevangenen per locatie moeten tijdens de renovatie ergens anders worden gehuisvest. Omdat de gevangenis de werkplaats voor gedetineerden wel open houdt, worden de gevangenen zoveel mogelijk in de regio ondergebracht.Zo is er de eerste twee jaar nog ruimte in de meerpersoonscellen van Norgerhaven en PI Leeuwarden. De minder zwaar beveiligde gevangenen gaan waarschijnlijk naar Groot Bankenbosch. Deze voormalige half-open gevangenis in Veenhuizen wordt nu door anti-krakers bewoond.Aan de buitenkant van beide nieuwe gevangenissen zal weinig veranderen. Vooral de binnenkant krijgt een grondige opknapbeurt. Zo wil de gevangenis in de toekomst van moderne technieken gebruikmaken, zoals intelligente geluidssystemen die vroegtijdig agressie kunnen signaleren.Ook worden de cellen iets groter (twaalf tot vijftien vierkante meter) en voldoen ze aan de huidige (brandveiligheids)eisen. Nu zijn de cellen met hun acht vierkante meter officieel te klein. Ook krijgt iedere cel een douche (in plaats van een gezamenlijke badkamer) en een eigen, speciaal daarvoor beveiligde, telefoon.Om te bepalen wat zoal aangepakt moet worden, peilde de gevangenis de wensen van personeelsleden, gedetineerden en ketenpartners. Die informatie werd omgezet naar een programma van eisen en wordt meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Dit jaar kunnen marktpartijen inschrijven op de renovatie van Esserheem en Norgerhaven.De start van de renovatie in Esserheem staat gepland voor 2021 en zal duren tot in 2023. Aansluitend krijgt Norgerhaven van 2023 tot en met 2025 een grondige opknapbeurt.