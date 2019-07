Exotische vlinder in Assen gespot: 'Waarschijnlijk ontsnapt'

Vriend weet genoeg van vlinders om te zien dat dit niet een Nederlandse soort was en stuurde de foto naar ROEG!. Zelf dacht hij dat hij een hypolimnas bolina tegen was gekomen en uit navraag bij vlinderdeskundige Chris van Swaay van de Vlinderstichting blijkt dat Vriend er niet ver vanaf zat."Ik denk dat dit een mannetje van de hypolimnas misippus is. Die soort lijkt heel erg op de hypolimnas bolina", zegt Van Swaay na het zien van de foto van Vriend. De vlinder komt voor in tropische gebieden in Azië, Afrika, Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika en is een favoriete soort om in vlindertuinen te houden. En dat laatste is waarschijnlijk ook waar deze verdwaalde fladderaar vandaan kwam.Van Swaay: "We krijgen de laatste dagen bij de Vlinderstichting allerlei meldingen van tropische vlinders die in Nederland gezien zijn. Dat gebeurt altijd in weken waarin het heel warm is." Volgens de vlinderkenner zetten vlindertuinen met zeer warm weer de ramen van de kassen open, omdat de temperatuur daarin erg op kan lopen. Soms kunnen er daardoor vlinders ontsnappen.Waar het McDonalds-exemplaar vandaan komt, is moeilijk te herleiden. Wildlands Adventure Zoo in Emmen laat weten dat er gaas voor de ramen zit, zodat vlinders niet kunnen ontsnappen. Dat is ook het geval bij de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.Erik Hendriks van Vlinderparadijs Papiliorama in Havelte zegt dat er ook bij hem in principe geen vlinders kunnen ontsnappen via de ramen. "Maar het kan altijd dat er een vlinder met een bezoeker mee via de deuren naar buiten weet te komen en de wijde wereld in vliegt", vertelt Hendriks.De kans dat ontsnapte vlinders zich als exoot vestigen in onze provincie is volgens vlinderkenner Van Swaay overigens heel erg klein. "Die vlindersoorten kunnen niet tegen de vorst. Eén keer -1 graden en ze gaan direct dood."