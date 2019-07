Moordwapen echtpaar Vis mogelijk gevonden

Jurrie en Marie Vis werden in 2009 met een vuurwapen om het leven gebracht. Sindsdien werden meerdere mensen, onder wie hun zoon uit Nieuw-Weerdinge, verdacht van de moord. De zaak is onopgelost gebleven.Een politiewoordvoerder bevestigt aan de Telegraaf dat het vuurwapen is gevonden door twee jongens die aan het magneetvissen waren. Nadat ze waren gewaarschuwd, heeft de politie het wapen meegenomen voor onderzoek. “Duidelijk was in ieder geval dat het al lange tijd in het water heeft gelegen.”Hoewel de politie nog niet kan zeggen of dit hét wapen is, heeft de 9 mm-Colt hetzelfde kaliber als het pistool waarmee het echtpaar Vis van het leven is beroofd. De politie gaat onderzoeken of er een link is.De jongste zoon van het echtpaar was drie jaar lang verdachte in zaak en zat honderd dagen in voorlopige hechtenis. De rechtbank verklaarde in juni 2013 dat de strafzaak tegen de man was beëindigd. In november dat jaar ontving hij 30.000 euro schadevergoeding.