Voor een brand is met deze droogte weinig nodig

Het is niet voor niets nog steeds 'Fase 2 ' in Drenthe. Terreinbeheerders, natuurorganisaties en hulpdiensten letten extra op. Open vuur is levensgevaarlijk.Maandag vloog een stuk berm in Zuidwolde in brand. Afgelopen weekend was er in Oranje een brand op een akker met graan. Met hulp van boeren is die brand bestreden.Volgens brandweercommandant Hans de Haas van Veiligheidsregio Drenthe is een brand zo ontstaan in deze droge periode. "Als het eenmaal goed uitgedroogd is, gaat het ontzettend snel. Als het eenmaal ontbrandt, loopt het zo onder je vingers weg."De Haas waarschuwt. En die waarschuwing geldt ook voor boeren die bezig zijn met het oogsten van graan. "Er is bij de oogst veel stof. Dan gaat het in het tempo ook weleens te snel en kan het zo gebeuren. Wij adviseren om wat meer tijd te nemen en de machine schoon te maken."Vorig jaar was het ook droog en waren er ook verschillende branden. Bij Wateren bijvoorbeeld. Daar moesten verschillende recreatiebedrijven worden ontruimd vanwege een grote natuurbrand in nationaal park Drents Friese Wold."Een klein vonkje is genoeg om een brand te laten ontstaan", zegt De Haas. "Een peuk van een sigaret of glas kan zo de oorzaak zijn van brand." Maar ook een auto in een droge berm kan voor brand zorgen."De uitlaat wordt heet. Het gras is droog en als het hoog is komt het tegen de uitlaat aan. Dan is er niet veel voor nodig om vuur te laten ontstaan." Dus parkeer je auto niet in hoog gras in een berm.De Veiligheidsregio heeft een lijst met adviezen voor het publiek. Het is vooral een kwestie van voorzichtig zijn volgens De Haas. "Niet roken in de natuur en denk goed na. Als je dan toch gaat barbecueën, zet er een emmer water bij. Vuur gaat heel snel. Sneller dan je denkt. Onderschat het niet."