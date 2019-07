Verwarde man moet naar kliniek na geweld in Weiteveen

Een 26-jarige schizofrene man moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat eiste de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank in Assen tegen de Eritrese man, die in een instelling in Weiteveen een medewerkster aanviel.

De man zat in een psychose toen hij de vrouw in eind april dit jaar neersloeg. In zijn ogen daagde zij hem uit. Ook zei de man, die zes jaar in Nederland is, in de rechtszaal dat hij in Weiteveen niet op zijn plek zat. “Het was een lijdensweg.”De medewerkster vertelde bij de politie dat ze totaal onverwacht door de man geslagen werd. Toen ze op de grond lag, schopte hij haar meerdere keren met zijn schoenen aan tegen het hoofd. Dat is volgens de officier een poging tot doodslag.De vrouw hield er een hersenschudding, blauwe plekken en een dik gezicht aan over. Ze eiste ruim 1500 euro schadevergoeding.Vanwege zijn psychiatrische problemen is de man door een psycholoog en een psychiater, die hem in de gevangenis onderzochten, volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Daarom eiste de officier van justitie geen straf tegen de man. Zijn advocaat sloot zich daarbij aan.Uitspraak: 13 augustus.