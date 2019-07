Veerman haalt beste paard van stal voor paardenconcours Norg

Friesen, Hackneys en tuigpaarden; in totaal zijn er 24 verschillende categorieën. Verschillende categorieën betekent ook verschillende opstellingen van de paarden. Waar de een met een of twee paarden voor de wagen rijdt, is Leendert Veerman gespecialiseerd in de zogenaamde klavertje-drie-opstelling. Een van de moeilijkste categorieën. "Je moet goed geconcentreerd zijn en het paard moet goed de leiding kunnen nemen en houden", vertelt deelnemer en finalist Veerman."Bij een klavertje drie moet het voorste paard recht voor de andere lopen", zegt Veerman. "Het moet allemaal heel precies en niet te snel. Ze zitten vast met strengen, maar die moeten slap blijven. Als dat niet gebeurt dan krijg je al snel strafpunten."Willekeurig even wat paarden uitzoeken en meedoen met het concours is niet mogelijk volgens Veerman. "De paarden moeten ingespeeld zijn op elkaar, dat leren ze wel tijdens de training. Maar ze moeten ook op elkaar lijken en het juiste karakter hebben." Met karakter bedoelt Veerman vooral hoe het paard omgaat met stress en muziek en of het uit zichzelf niet te veel of te weinig beweegt.Zelf rijdt Veerman het Rondje Drenthe, een grote wedstrijd voor klavertje-drie-rijders. De winnaar krijgt een geldbedrag en een bronzen beeld van Bartje.Ook al staat Veerman bovenaan het klassement, winst is nog niet zeker. "Ik sta misschien bovenaan, maar er hoeft maar iets fout te gaan of ik zak gelijk keihard naar beneden in de klassering."