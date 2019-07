Waterschap Hunze en Aa's stelt beregeningsverboden in

In het Drentse Aa-gebied was het al verboden om oppervlaktewater te gebruiken, maar nu mag daar alleen nog tussen 19.00 en 7.00 uur met grondwater worden beregend. In Veenmarken en het Groningse Duurswold geldt vanaf morgen een beregeningsverbod uit oppervlaktewater. Dat verbod geldt tussen 7.00 en 19.00 uur. Het is nog onduidelijk hoelang de verboden zullen gelden.Aanleiding voor de verboden zijn de aanhoudende droogte, de hoge temperaturen, de verdamping en de beregening van de gebieden. "Daardoor is het onmogelijk om voldoende water in onze stroomgebieden te krijgen", zegt woordvoerder Derk Eimers van het waterschap. "We kunnen alleen het beregenen beïnvloeden, zo krijgen de beekjes meer ruimte om te stijgen."De zomer begon al met een valse start. De grondwaterstanden waren namelijk nog niet hersteld van de droogte van vorige zomer. Zo ook in het Drentse Aa-gebied, waar op sommige plekken de grondwaterstand nog lager was dan in de zomer van vorig jaar. Het waterschap noemt deze uitgangssituatie ´niet rooskleurig´.