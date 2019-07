'Vangen van snoeken gaat ten koste van zwemwaterkwaliteit Schoonhoven'

Vorige week werd de 11-jarige Mirthe uit Meppel in de recreatieplas gebeten door vermoedelijk een snoek. De gemeente Hoogeveen is met hengelsportverenigingen in gesprek over het vangen van snoeken.Jansen vreest dat het ecologisch evenwicht in de plas wordt verstoord als de roofvissen verdwijnen. "Het is een samenspel van plantjes, vissen die van de bodem eten en jagende vissen. Haal je er een uit, dan gaat er iets mis in dat evenwicht. Bij het weghalen van de snoek komen er meer brasems, die in de grond woelen. Daardoor komen er meer voedingsstoffen uit de bodem vrij waar algen van profiteren. De kans op blauwalg is dan veel groter."Een van de taken van het waterschap is het controleren van het zwemwater voor de provincie en voor gemeenten. Bij blauwalg is het water niet geschikt om in te zwemmen. Jansen zegt veel waarde te hechten aan een goede oplossing voor de zwemplas."Samen met de andere partijen moeten we de kennis bundelen. Een goed onderzoek naar hoeveel snoeken er zitten zou bijvoorbeeld zinvoller zijn", zegt hij. In dat geval kan er gerichter worden gewerkt. "Alles vangen in zo'n grote plas kan ook haast niet."De angst voor de snoek van Schoonhoven is wat Jansen betreft ook overtrokken. "Snoeken zien mensen niet als voer, ze zwemmen normaal weg. Dan moeten we nergens meer gaan zwemmen waar snoeken kunnen voorkomen."