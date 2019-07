Wat betekent de naam Eursinge?

Wanneer we navraag doen in Westerbork komen we niet veel verder. Ook de inwoners van het dorp, dat op slechts twee kilometer afstand ligt van Eursinge, tasten in het duister.Wanneer we proberen uit te zoeken waar het woord Eursinge vandaan komt, komen we bij het Huus van Taol terecht. Voorzitter Jan Germs zegt: "Eursinge is een verbastering van 'over de es'. Dat werd Over-es-inge en dat veranderde in Eursinge.""Vroeger, toen de esdorpen ruimtegebrek kregen, was het soms nodig dat een zoon ergens anders ging wonen. Dat paste dan niet meer in het dorp en dan ging hij aan de andere kant van de es wonen", zegt Germs.Daar ontstond dan een nieuwe buurtschap. Dat zou je kunnen zien als nieuwbouwwijk van de Middeleeuwen.Eursinge is dus een verbastering van 'over de es'. Maar wat is een es eigenlijk? "Een es is een landbouwcomplex bij een een dorp. Vaak hoog gelegen met een heleboel verschillende akkertjes van de boeren in het dorp", aldus Germs.Dat er op meerdere plekken een Eursinge is ontstaan, is eigenlijk heel logisch. Meerdere esdorpen raakten vol en moesten uitbreiden. Zo ontstonden er vier van die 'nieuwbouwwijken'.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.