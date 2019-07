Man (29) aangehouden bij politie-inval in Gieten

Een woordvoerder van de politie laat weten dat een arrestatieteam de woning is binnengevallen omdat de bewoner zich dinsdag schuldig had gemaakt aan een serieuze bedreiging. Dat incident vond eveneens in Gieten plaats.In de loop van dinsdagavond hadden diverse politie-eenheden zich strategisch rond de woning verzameld en dat leverde veel bekijks op van omwonenden."Omdat het vermoeden bestond dat de man over een vuurwapen zou beschikken, hebben we het zekere voor het onzekere genomen", verklaart de politie-woordvoerder over de inzet van een arrestatieteam.De arrestatie verliep volgens haar zonder problemen. "En tijdens de huiszoeking hebben we geen wapen aangetroffen", voegt ze toe.Het is onbekend van welke bedreiging de Gietenaar verdacht wordt.