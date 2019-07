Agressie in de psychiatrische kliniek: 'De ernst van het geweld neemt toe'

Dat blijkt uit onderzoek van de NOS . Meest uitgesproken voorbeeld is de Parnassia Groep met 13.500 werknemers en 185.000 patiënten. De grootste GGZ-instelling van het land stak het afgelopen jaar 3,5 miljoen euro in met name camera's, beveiligers en afdelingspersoneel.Ook in Drenthe is een de toename van geweld in de psychiatrische zorg merkbaar. Janneke Wilpshaar van GGZ Drenthe: "De laatste jaren zien wij de ernst van verbaal en fysiek geweld door patiënten toenemen, maar niet de mate waarin het voorkomt. Vaak speelt middelengebruik een rol. Het gaat in veel gevallen om incidenten in de klinieken, maar ook op de poli’s komt het voor en soms bij huisbezoeken."De toenemende agressie is voor de Drentse instelling reden om actie te ondernemen. "We hebben allerlei maatregelen getroffen, onder andere scholing van zorgmedewerkers, extra beveiligde kamers in de klinieken en cameratoezicht." Ook worden er mensen aangenomen die zich specifiek richten op de veiligheid: "We zetten speciaal opgeleide aandachtsfunctionarissen in, die collega’s trainen en eerste aanspreekpunt zijn voor vragen en meldingen.""We hebben extra waarnemend geneesheer-directeuren aangesteld, om zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaarheid beter te garanderen. Ook worden ervaringsdeskundigen ingezet om samen met behandelaren uit het team een bedreigende situatie te de-escaleren."Met hoeveel geweld personeel in de psychiatrie precies te maken krijgt, is niet duidelijk; er is geen centrale registratie. Hoogleraar criminologie Joke Harte schat op basis van onderzoek dat ieder jaar tussen de 30 en 40 procent van de ggz-werknemers er het slachtoffer van wordt. Bijna 900 keer per jaar gaat het bijvoorbeeld om slaan en schoppen en meer dan 90 keer om pogingen tot verwurgen, zegt ze tegen de NOS.Bij GGZ Drenthe worden alle geweldsincidenten gemeld. "En als het nodig is, doen we aangifte bij de politie", vertelt Wilpshaar desgevraagd. Hoeveel extra kosten de Drentse zorgorganisatie maakt om het personeel en de patiënten veilig te houden, kon de woordvoerster niet zeggen.