Hoe overleef je het einde van de hittegolf?

ROEG!

En nu is het voorbij, in ieder geval voorlopig. Een dikke week lang was het onvervalst zomer in Drenthe. Een week geleden hadden we temperaturen met hoge uitschieters naar achter in de 30 graden, vanaf vandaag komt het kwik niet veel hoger dan 24 graden . Daarbij kan er ook nog eens een buitje met wat bliksem vallen.Uw redacteur slaapt al een week in de tent, gewoon lekker kamperen in eigen tuin. Ook leuk voor de kinderen. Buiten eten, lekker stukje vlees op de barbecue. Alle vrije dagen brachten we door aan het zwembad, of even het bos in, verkoeling zoeken onder de bomen. En nu, nu wordt het weer wat frisser. En dan rijst de vraag: hoe gaan we nu de vakantie doorkomen?Gelukkig is er nu het wat koeler wordt heus nog genoeg te doen in Drenthe. Je wil niet meer gaan zwemmen in het Nije Hemelriek als het misschien gaat onweren en ook buiten borrelen kan wat frisjes gaan worden in de avond. Maar er zijn alternatieven!Wat dacht je bijvoorbeeld van een bezoekje aan de dierentuin? In Wildlands in Emmen kun je met temperaturen van rond de 20 graden nog prima rondwandelen. En mocht je dat toch te fris vinden, zoek dan je heil in de overdekte jungle . De temperatuur daar komt aardig overeen met het Drentse klimaat van de afgelopen week, dus zo kun je nog eens terugdenken aan warmere tijden.Ook wat het eten betreft biedt het nieuwe weerbeeld nieuwe mogelijkheden. De barbecue aanmaken is niet handig als er een bui in aantocht is, maar als je nog vlees in de koelkast hebt liggen kun je de gouwe ouwe steengrill of het antieke gourmetstel nog eens aanslingeren. Eerst gezellig samen vlees marineren en sausjes maken, mix er een paar goeie cocktails bij en je hebt een ouderwets gezellige maaltijd.Als je niet meer hele dagen aan of in het water hoeft te liggen houd je tijd over. Nu is je kans om eindelijk eens langs te gaan bij het Drents Museum om de Sprezzatura-tentoonstelling te zien, met 50 jaar aan Italiaanse Schilderkunst. En wat dacht je van Jan Kruis Museum in Orvelte, het Gevangenismuseum in Veenhuizen of het Hunebedcentrum in Borger?Met temperaturen boven de 30 graden werd het afgeraden om te gaan sporten. Moet je ook niet willen, gaat zo zweten. Maar nu het afkoelt mag je weer los. Fanatieke fietsers kunnen de Col du VAM in Wijster gaan beklimmen, maar ook voor de wat minder sportief aangelegde levensgenieters is er genoeg te doen. Een goede wandeling door de natuur is óók lekker als het wat koeler is. Neem gewoon een paraplu of regenponcho mee voor het geval dat. Of ga hardlopen, skeeleren (alleen als het wegdek droog is!), mountainbiken klimmen , springen, skiën , of als je het niet kan laten, zwemmen in een subtropisch zwembad.Blijf je liever thuis nu het niet meer zo warm is? Zet een lekker warm kopje thee, chocolademelk mag natuurlijk ook, kruip onder een dekentje op de bank en installeer je voor de televisie. Pak die afstandbediening, zap naar TV Drenthe. Daar kun je je de komende dagen vermaken met programma's als Ohne Grenzen Rood Wit TV (FC Emmen speelt weer zaterdag), de herhalingen van Toer de Loes Memory Lane en Bij de Buren Is bovenstaande allemaal niks voor jou? Baal je als een stekker dat de hittegolf weer weg is? Duik dan de zolder op en haal de kerstboom vast tevoorschijn! Bereid je voor op de komende koude tijd, plan het kerstdiner, verzin wat Sinterklaassurprises, maak een begin met de herfsttafel. De bladeren aan de bomen zijn immers toch al bruin aan het worden.Alle gekheid op een stokje, het wordt dus wat koeler. Voor veel mensen een opluchting, anderen zullen er van balen, maar het is wat het is. En wie weet wat er nog in het vat zit de laatste weken van de zomer. Laten we vooral genieten van de vakantie. Of het nu 39 graden is, pijpenstelen regent, kanonskogels hagelt of ijsbloemen vriest, maak er wat van.