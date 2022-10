Man vrijgesproken van spuiten vloeistof door hek Ter Apel

Een 22-jarige man uit Marokko is door de politierechter in Assen vrijgesproken van het spuiten van een vloeistof door het hek van het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel. Vijf mensen, onder wie een beveiliger en twee medewerkers van het centrum, kregen 5 september een bijtende stof in hun gezicht.