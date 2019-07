Roparun wijzigt route voor 2020, maar Sleen is heilig

Roparun brengt recordbedrag op

Dat heeft de organisatie besloten in de hoop om meer teams aan zich te binden en op die manier meer gelden te werven voor het goede doel achter de Roparun.Door de wijziging lopen deelnemers van de Roparun voor het eerst via Groningen door Friesland. Een andere grote verandering is dat de route niet meer start in het Duitse Hamburg, maar in Bremen."De honderd kilometer die er in Duitsland af is gegaan, doen we er in Noord-Nederland bij", vertelt Willem van de Ven namens de organisatie van de Roparun. "Aan de exacte route wordt nog gesleuteld, zo is nog niet precies te vertellen hoever de route door Friesland gaat", zegt hij.Maar omdat de Roparun sowieso door Sleen leidt, is de kans aanzienlijk dat de route in een lus van Friesland in het noordwesten van Drenthe uitkomt. "En vanaf Sleen pakken we de oude route weer op", laat hij weten. Dat de Roparun net als voorgaande jaren door Sleen loopt is volgens hem geen toeval."Sleen doet het altijd erg goed als je kijkt naar de support langs de route en dat vinden we belangrijk. Zeker naarmate de route vordert, is elke support fijn. En Sleen staat daarin goed aangeschreven. Met het verschuiven van de route gaan we een nieuw stuk van Noord-Nederland ontdekken. Hopelijk zijn andere dorpen net zo fanatiek met het aanmoedigen langs de route."Volgens Van de Ven heeft het nog wel wat voeten in de aarde voordat de exacte Roparun-route voor volgend jaar bekend is. Zo moeten er onder andere op het gebied van veiligheid nog de nodige puntjes op de i worden gezet.De verwachting is dat in november van dit jaar meer details over de route bekend worden. Dit jaar bracht de 28e editie van de Roparun het recordbedrag van 5.626.988,79 euro op. De run start op 30 mei in zowel Parijs als Bremen.