Even naar buiten: eten met Leah Groeneweg

"Het leuke vind ik dat je veel planten, die wij als onkruid zien, gewoon kunt eten. Paardenbloem, hondsdraf, brandnetel en zevenblad zijn echt heel erg lekker.""Eigenlijk overal waar het schoon is. Dat wil zeggen: zo ver mogelijk van de mensen vandaan, want de natuur is zelf in principe altijd schoon. Je moet wegblijven bij spoorlijnen en industriegebieden, daar zitten zware metalen in de grond. En populaire hondenuitlaatplekken zijn ook niet geschikt.""Dat verschilt. Dit seizoen vind ik vooral het harig knopkruid erg lekker. Bijna niemand weet wat het is, terwijl het in de stad gewoon tussen de tegels groeit. Het geeft een wat rokerige smaak aan je eten en je kunt er een heerlijke pastasaus van maken met tomaat en ui.""Behalve lekker is het ook supergezond om uit de natuur te eten. Mensen eten veel te eenzijdig. We eten nu veel tomaat, banaan, komkommer enzovoorts, terwijl mensen vroeger veel meer met de seizoenen mee aten. De smaken uit de natuur vind je nu niet zo gemakkelijk meer in de winkel terug.""Haha nee, het is voor mij echt een aanvulling. Ik haal mijn boodschappen ook gewoon in de supermarkt. Mijn achtertuin is superwild en ieder seizoen heb ik weer wat anders. Mensen zouden eigenlijk een hoekje in hun tuin vrij moeten maken om te laten verwilderen. Die wilde bloemen en planten trekken ook weer dieren aan. Een paar weken terug had ik nog een oranjetipje in mijn tuin."Benieuwd naar de recepten van Leah? Hieronder leer je hoe je zelf kunt koken met planten uit de Drentse natuur: