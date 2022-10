Drenthe 'goed op stoom' maar moet nog bijna 200 statushouders een plek geven

In de provincie Drenthe zijn 507 plaatsen gerealiseerd voor de noodopvang van asielzoekers. Het doel was 450, voor 1 oktober. Dat lijkt dus gelukt. "We zijn lekker op stoom", reageert Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning.

Ze springt niet meteen een gat in het dak. "Nog niet al die plekken zijn helemaal gereed", stelt ze nog voorzichtig. "Dat gebeurt zo snel mogelijk. Maar het ziet er naar uit dat het ons gaat lukken."

Vanuit de Veiligheidsregio Drenthe is afgesproken dat de twaalf Drentse gemeenten in totaal 450 plekken beschikbaar stellen voor de noodopvang. Daarmee moet het azc in Ter Apel verlicht worden. Iedere gemeente zal enkele tientallen asielzoekers opvangen. Nog drie gemeenten hebben geen plek gevonden. Dat zijn de gemeenten De Wolden, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Alle twaalf de gemeenten waren vanavond aan tafel met Jetta Klijnsma over de opvang van vluchtelingen. "We willen de opvang gelijker gaan verdelen over de gemeenten", zegt Klijnsma. "Alle burgemeesters willen hun uiterste best doen om die plekken te realiseren." Ze heeft dan ook goede hoop dat in De Wolden, Midden-Drenthe en Noordenveld binnenkort plekken zijn gevonden.

Opvang van statushouders

Niet alleen de noodopvang is besproken. De opvang van statushouders is een tweede onderwerp dat aan bod komt. Want ook daar is de nood hoog. "Alles hangt met elkaar samen", zegt Klijnsma.

Deze zomer sliepen wekenlang tientallen en honderden vluchtelingen buiten bij het aanmeldcentrum, omdat er geen plek voor ze was. Niet in Ter Apel, niet in andere opvangplekken. In de asielzoekerscentra zitten onder meer nog statushouders. Dat zijn vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. Maar zij hebben nog geen eigen huis, en houden daarmee dus plekken in de azc's bezet.