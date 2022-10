Plannen klaar voor de N862: 'Wat mij betreft kan in 2024 de eerste schop in de grond'

De voorkeursvariant voor de aanpak van de N862 is bekend. De weg tussen Emmen en Klazienaveen wordt deels verdubbeld, de verkeerslichten bij Nieuw-Dordrecht maken plaats voor een ongelijke kruising en de rotondes worden verdubbeld. Ook is er aandacht voor de fietser in het plan.

"Deze aanpak hebben we samen bedacht met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen die aan de N862 werken en wonen", vertelt wethouder René van der Weide. Eind oktober gaat de gemeente Emmen langs de dorpen met een 'roadshow' om het plan te presenteren. "Als we na de dorpenrondes nog zo zeker zijn van onze zaak, dan stellen we het plan vast in november en kan wat ons betreft in 2024 de eerste schop in de grond."

Focusgroep

Vanaf september vorig jaar is de gemeente in overleg geweest met een focusgroep over welke aanpak het beste zou zijn voor de N862. De focusgroep bestaat uit ondernemers, een ondernemersvereniging, de wijkvereniging Angelslo en de dorpsverenigingen van Nieuw-Dordrecht, Oranjedorp, Klazienaveen, en Barger-Oosterveld.

Na onderzoek van de gemeente over de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de omliggende dorpen en het bedrijvenpark, werden er vier varianten op tafel gelegd. De focusgroep mocht zelf ook met een variant komen.

Unaniem besluit

Om te kijken welke aanpak het beste past, is een lijst aan voorwaarden opgesteld. Dat gaat om onder meer doorstroming van het verkeer, bereikbaarheid, leefbaarheid, groen langs de wegen, geluidsoverlast en kosten.

Er is uiteindelijke een variant unaniem naar voren gekomen als beste aanpak voor de N862. Dat is een variant waarbij de weg gedeeltelijk verdubbeld wordt, met grotere rotondes met bypasses en een ongelijkvloerse aansluiting bij Nieuw-Dordrecht.