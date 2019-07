Hoe groot is het risico op een inbraak bij jou in de buurt?

Wil je weten hoe groot het risico is dat het boevengilde het voorzien heeft op een woning in jouw buurt, dan kun je dat checken aan de hand van de zogeheten 'Inbraakmonitor' van verzekeraar Interpolis. Behalve met de (vakantie)periode, houdt de Inbraakmonitor ook rekening met bijvoorbeeld eerdere inbraken en de gemiddelde grootte van huishoudens.Gebruik de tool hieronder om jouw postcode te controleren. Zie je niks, klik dan hier voor de inbraakmonitor . Het artikel gaat verder onder de tool.We deden een kleine steekproef met wat Drentse postcodes en kwamen bijzondere resultaten tegen. Zo is het inbraakrisico in postcodegebied 7941 (Meppel) 'hoog' en in gebied 7902 (Hoogeveen) 'zeer laag', terwijl de statistieken iets anders vertellen.Dat resultaat is volgens Youri van der Avoird van Interpolis te verklaren doordat de Inbraakmonitor zelflerend is. Dat houdt in dat het systeem zelf patronen kan herkennen en uitzonderingen kan maken. "Het algoritme voorspelt bijvoorbeeld een inbraak in een bepaalde wijk. Die voorspelling wordt getoetst door te kijken of er daadwerkelijk een inbraak is geweest. Daar leert het programma weer van", zegt hij.Een van de patronen die al herkend wordt, is de golfbeweging. "Een inbraakgolf bestaat vaak uit zo'n vijf inbraken. Dan trekken inbrekers verder naar een volgend gebied. Het algoritme gaat zo'n golf ook herkennen", zegt hij. Dat houdt in dat het risico in een gebied kleiner kan worden als de golf volgens het model voorbij is.Van der Avoird benadrukt dat het model geen waterdichte voorspeller van inbraken is. Mensen moeten vooral zelf blijven nadenken en opletten. "Wat we voor nu belangrijk vinden is dat mensen zich bewust worden van het risico en nadenken wat ze zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld dat je de deur op slot doet als je weg bent voor een klein boodschapje, dat je de ramen dichtdoet en controleert of het hang- en sluitwerk nog wel voldoet."