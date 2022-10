Cuby Museum in Grolloo drie maanden dicht om hoge gasprijs

Het Cuby Museum in Grolloo gaat vanaf begin december drie maanden helemaal dicht. Het museum zou in de wintermaanden eigenlijk alleen op zondag open zijn, maar dat kan niet meer uit.

Het museum zit in de oude boerderij van Harry Muskee, waar vrijwel geen isolatie is. De energierekening is dan ook enorm omhoog gegaan, vertelt conservator Sjoerd Looijenga. "Die rekening is met 350 procent gestegen bij ons en dat betekent dat het niet meer rendabel te maken is."

"Als je een dag per week open bent en dan 50 bezoekers per maand hebt, dan heb je zo'n 350 euro aan inkomsten. Met een gasrekening van 1400 euro betekent dat het heel veel geld gaat kosten."

Kachel gaat niet helemaal uit

Het museum gebruikt de gesloten periode om te verduurzamen, zegt Looijenga. "Het is natuurlijk een heel oud boerderijtje van rond het jaar 1900. Er is niet veel aan isolatie gebeurd en dat gaan we aanpakken. Harry woonde er tussen 1965 en 1971 en die vertelde toen al dat je er in de winter niet kon wezen. Ze gingen dan vaak naar de kroeg om een beetje warm te worden."

De kachel gaat niet helemaal uit in de tijd dat het museum dicht is. "Als je gesloten bent moet je blijven verwarmen voor je collectie. Je moet er voor zorgen dat er geen vocht ontstaat. We gaan kijken welke temperatuur minimaal nodig is."