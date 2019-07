Autolampje negeren? Beter van niet!

Hoe nieuwer de auto, hoe meer lampjes er kunnen gaan branden lijkt het wel. Volgens Dirk Smink van Dorpsgarage Nieuw-Buinen klopt die indruk wel: "Er zijn nu meer lampjes dan vroeger, de autotechniek staat nooit stil. Een modern systeem is het twintigvoudige van wat het jaren geleden was. Eigenlijk moet je als bestuurder weten welk lampje wat is. En je moet weten wat je wel en niet kan negeren."Omdat niet iedereen weet welk lampje waarvoor dient, en wanneer het écht belangrijk is om meteen te stoppen of om door te rijden naar de garage, organiseert Smink af en toe een avond voor klanten om ze dit te leren. "Op zo'n avond leggen we uit wat wel en wat niet belangrijk is. Olie is bijvoorbeeld het belangrijkste lampje. Op het moment dat het olielampje rood brandt, is het zaak om de auto zo snel mogelijk stil te zetten. Anders loopt de motor in de soep."Het lastige aan de lampjes op het dashboard is dat de verschillende fabrikanten niet één lijn trekken. "Elk merk vaart zijn eigen koers. Bij de één gloeit een lampje eerst groen, dan geel, oranje en dan pas rood. Bij de ander is het gelijk rood knipperend. Daardoor moet je als bestuurder wel goed weten wanneer je echt meteen de auto aan de kant moet zetten."Wat volgens garagehouder Smink het belangrijkste is, is dat elke bestuurder verantwoordelijk is voor zijn eigen voertuig en conditie daarvan. "Als je een lampje negeert ben je niet het meest verstandig bezig."De eerstkomende 'lampjesavond' bij Dorpsgarage Nieuw-Buinen is over twee weken, op een donderdagavond. informatie hierover is te vinden op de website van het bedrijf.