Assen opent nieuw vaccinatiecentrum, derde 'priktuin' van Nederland

Prikken, prikken en nog eens prikken. De GGD Drenthe begint vandaag met vaccineren tegen het coronavirus op de nieuwe locatie in Assen, de zogeheten 'priktuin' aan de Zwedenlaan.

Lange rijen met stoelen, aanmeldbalies en planten staan opgesteld in een grote open ruimte. Deze 'priktuin' naast de A28 is anders ingericht dan wat Drenten gewend zijn. "Mensen kunnen achter elkaar geprikt worden. De prikker gaat langs bij de mensen, die vervolgens op dezelfde plek kunnen blijven zitten voor de vijftien minuten wachttijd. Vooral voor de oude doelgroep is dat erg prettig", vertelt Paulien Nienhuis, projectleider vaccineren bij GGD Drenthe. Voorheen kwamen mensen aan de vaccinatiebalie, werden ze gevaccineerd in een afgesloten ruimte en moesten ze na de prik ergens anders wachten.

Deze 'priktuin' is de derde plek in Nederland waar op deze manier gevaccineerd wordt tegen het coronavirus. "Dit werkt een stuk efficiënter, zodat we met minder personeel en uiteindelijk met minder locaties de burger kunnen bedienen", legt Nienhuis uit.

Ruimte meer dan welkom

De najaarscampagne van de coronavaccinatie is volop bezig. GGD Drenthe kan deze nieuwe, grotere ruimte daarom goed gebruiken. "De inschrijvingen voor de locatie in Assen liepen sneller dan in de rest van de regio, wat betekent dat we meer ruimte nodig hadden. Door deze verhuizing naar een groter pand, kunnen we meer inwoners prikken", aldus Nienhuis.

De GGD verwacht dan ook een goede opkomst. "Op alle locaties worden de tijdsloten goed gevuld. Ook in Hoogeveen hebben we een nieuwe locatie met meer ruimte. We merken dat dat nodig is."