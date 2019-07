Duitse accudief krijgt zes maanden cel

De man brak in juli bij autobedrijven auto’s en kleinere vrachtwagens open en stal daaruit accu’s. Daarnaast brak hij met een schroevendraaier bij wasstraten stofzuigerautomaten open en stal het geld. Deze bedragen waren nooit hoger dan tien euro.Aan de kortdurende strooptocht kwam op 20 juli een einde nadat een autohandelaar uit Emmen de politie belde.De ondernemer was na een inbraak op zijn bedrijf zelf op speurtocht gegaan. Hij zag op bewakingsbeelden dat de dief de motorkap van twee auto’s openmaakte en accu’s stal.De auto van de dief stond ook op beeld. De handelaar noteerde het Duitse kenteken. Hij deed een oproep op Facebook en kreeg de tip dat de dief in Emmlichheim woonde. De handelaar ging naar Duitsland en zocht dat adres op. Hij wilde zijn onderzoek net overdragen aan de politie toen hij in Emmen de auto met het Duitse kenteken zag rijden.De verdachte werd door de ondernemer en zijn neef klemgereden. De handelaar deed vervolgens aangifte. Sindsdien zit de Duitser vast. Hij bekende de overige inbraken en de vernielingen van de stofzuigerautomaten.De rechter vroeg of de man in opdracht handelde, want wat moest hij met al die accu’s? De man antwoordde dat hij alleen opereerde en dat de accu’s voor eigen gebruik waren.De rechtbank in Overijssel veroordeelde de man in januari nog tot twee maanden cel voor een poging inbraak en heling. Die straf moet de man nog uitzitten. In Duitsland heeft de man een strafblad.