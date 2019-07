Extra dijkinspectie waterschap Hunze en Aa's: Droog maar nog geen scheuren

Inspecteurs Gabriël Rammeloo en Hendrik Paas lopen met een prikstok over de dijken in het gebied. Ze kijken goed rond en noteren mogelijke problemen op een iPad. "Het is erg droog, maar nog geen scheuren. Wij maken ons nog geen zorgen", aldus Rammeloo.Afgelopen maart werd een groot deel van de dijken in het waterschap ook al geïnspecteerd, maar door droogte zijn extra controles nodig. "Sinds april hebben we een watertekort van ongeveer 200 millimeter en daarom gaan we nu één keer per week de kades controleren. Wordt het tekort boven de 230 millimeter dan gaan we twee keer in de week controleren", zegt Paas.De eerste dijken die gecontroleerd worden zien er, ondanks de droogte, nog goed uit. Dat heeft ook met de samenstelling van de dijken te maken. Vooral dijken die (deels) van veen zijn gemaakt, zijn kwetsbaar. "Als dat veen droog wordt, kan dat gaan rotten. Oxideren noemen we dat. Dan zul je sneller scheuren en ook verzakkingen zien in de dijk ", zegt Rammeloo.In verband met de droogte stelde waterschap Hunze en Aa's gisteren ook al een beregeningsverbod in voor een deel van het gebied. De aankomende tijd houdt het waterschap de toestand in het gebied goed in de gaten en komen er mogelijk nog nieuwe maatregelen.