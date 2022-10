330 miljoen voor noordelijk bedrijfsleven en onderwijs voor energietransitie en groene economie

Eerder was er nog flink wat gemopper in de noordelijke gelederen over het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fonds (JTF). Het Noorden zou met name uit het EFRO-potje veel minder gaan krijgen. EFRO is bedoeld om economische verschillen tussen regio's kleiner te maken. Ook in ons land zitten er grote economische verschillen tussen regio's. Zo wordt er in de provincie Noord-Holland gemiddeld per inwoner meer verdiend dan het Europese gemiddelde. Maar in de provincies Friesland en Drenthe verdienen de inwoners juist minder dan het Europees gemiddelde. Drenthe en Friesland zijn samen met Flevoland door de Europese Commissie aangewezen als transitieregio. Dit betekent dat deze provincies meer geld krijgen uit Europa of dat er andere voorwaarden gelden voor geld uit Europa.