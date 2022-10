Ondanks huurstijging is Drenthe de goedkoopste in vrije sector

De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning in Drenthe is in het afgelopen kwartaal licht gestegen vergeleken met een jaar eerder. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders in het derde kwartaal 11,01 euro per vierkante meter, tegenover 10,70 euro vorig jaar. Dat komt neer op een stijging met 2,9 procent op jaarbasis, blijkt uit cijfers van onlinewoningplatform Pararius.

Hiermee is Drenthe nog steeds de provincie waar je het minst betaalt per vierkante meter, gevolgd door Friesland met 11,11 euro. Noord-Holland is de duurste regio: daar betaal je bijna het dubbele voor een huurwoning in de vrije sector.

Wel is de huurprijs in Drenthe in vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar gedaald. Toen werd in onze provincie nog 11,85 euro per vierkante meter betaald. Dat betekent dat het afgelopen kwartaal de huurprijs met ruim 7 procent is gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal.

Landelijk

Landelijk betaalden nieuwe huurders in het derde kwartaal gemiddeld 16,90 euro per vierkante meter. Dat is een toename van 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Pararius noteerde op jaarbasis de grootste prijsstijging (7,7 procent) in Overijssel.