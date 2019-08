Drentse dingen die je mist als je op vakantie bent

Maar na een paar dagen begint er iets te knagen... Je maag kan het niet zijn, je hebt immers net een half stokbrood op met lekkere Franse kaasjes. Het is heimwee. Heimwee naar Drenthe.Deze vijf Drentse dingen mis je het meest als je op vakantie bent:Natuurlijk ga je voor je rust op vakantie. Maar wat is er nou lekkerder dan 's avonds in je eigen tuin zitten en genieten van het geluid van de krekels? Het briesje door de bomen en de geur van het vers gemaaide gras van de buurman. Daar kan geen Frans chaletje tegenop!Ja, natuurlijk is er ook mooie natuur in Duitsland en Frankrijk. Ook België zelfs, of waar je dan ook naartoe op vakantie gaat. Maar zeg nou zelf, er is toch niets mooiers dan het maken van een lange wandeling over het Dwingelderveld, het verkennen van de toppen van het Boomkroonpad en het genieten van de bloeiende heide. Bovendien zijn in Drenthe zelfs binnen de bebouwde kom de straten schoon.Bonjour! Gutentag, Good morning en Houdoe! Op vakantie is het leuk als je een woordje mee kunt praten met de lokale bevolking, maar er gaat niets boven een ouderwets Moi!. Het Drentse dialect klinkt bij thuiskomst dan ook als muziek in je oren. En wat te denken van het Drentse karakter? Nergens anders ter wereld kan iemand zo veel zeggen met zo weinig woorden.Omdat je gewoon niet zonder je bakkie ochtendpleur kan zonder René Steenbergen op de radio. Of omdat je gewoon op de hoogte wil blijven van wat er zich thuis allemaal afspeelt. Gelukkig heb je tegenwoordig zelfs op de meeste campings wifi: rtvdrenthe.nl is je nieuwe favoriete website!Maar wat iedereen echt schijnt te missen op vakantie is de droge worst. Uitgebreid bezongen door Skik is dit de Drentse snack bij uitstek. Dus zodra je de provinciegrenzen binnenrijdt stop je bij het eerste het beste tankstation en sla je de worsten in voor thuis (en voor het laatste stukje onderweg).Natuurlijk zijn er ook dingen in Drenthe die je absoluut niet mist als je op vakantie bent. De gevaarlijke N34 bijvoorbeeld. De wielrenners die volkomen onverwacht in groepen van vijftien de hoek om komen. Of de bijtende snoeken in de zwemplas. En niet te vergeten de eikenprocessierups, daar kan ook iedereen wel zonder. Maar vooral mis je je thuis, je eig'n laandtien, dien olde Drenthelaand.