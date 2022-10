Ondernemend Emmen wil groen licht voor supermarkten op bedrijventerreinen

Ondernemend Emmen wil dat de gemeente supermarkten en grootschalige detailhandel toestaat op het bedrijventerrein aan de Nijbracht, de Meubelboulevard of Businesspark Meerdijk.

Volgens directeur Herman Idema van Ondernemend Emmen zijn supermarkten in het centrum van Emmen slecht bereikbaar, wat ook nog eens leidt tot verkeersoverlast. De genoemde locaties bieden een betere bereikbaarheid en gratis parkeren op de koop toe, aldus Idema.

Supermarkten en grootschalige detailhandel is momenteel niet toegestaan op bedrijfsparken in Emmen. De gemeente Emmen wil daar liever niet aan. Dergelijke winkels zijn van belang bij het in stand houden van voorzieningen in de binnenstad, maar ook in wijk- en omliggende dorpscentra. Vestiging in de randgebieden is daarom zeer ongewenst, vindt de gemeente.

Second best

Volgens Idema kan een bedrijventerrein zoals die aan de Nijbracht een goede aanvulling zijn op het bestaande winkelaanbod in het stadshart. "Het winkelcentrum in Emmen is en moet nummero 1 blijven. Maar de Nijbracht zou second best kunnen zijn als een onderneming met een grote ruimtevraag zich zou willen vestigen in Emmen."

De huidige spelregels staan dat niet toe en dat is jammer, meent Idema. "Een aantal jaren geleden klopte de Duitse supermarkt Famila nog bij ons aan. De vestiging in Emmen kon vanwege het huidige beleid niet doorgaan. Een Beversport of iets dergelijks mag ook niet. Terwijl de komst van deze zaken goed zou zijn voor de werkgelegenheid.

Branchevreemde producten

Het steekt Ondernemend Emmen dan ook dat supermarkten wel allerlei branchevreemde producten mogen aanbieden. "De Lidl en de Aldi verkopen elektrische fietsen. Ook handgereedschap, motormaaiers en verfspuiten tref ik aan in de schappen." Het argument dat verruiming van de regels voor bedrijventerreinen de huidige leegstand in het centrum verergeren, is volgens Idema onzin.

"Emmen heeft al jaren teveel vierkante winkelmeters per inwoner. "Laat het landelijk gemiddelde los op de bevolking van Emmen. Je komt dan uit op 179.000 vierkante meter. Momenteel ligt dat aantal op 307.000." Een verschil van ruim 40 procent, aldus Idema. Veel te veel, dus.

Thuisbezorgen