Yoghurt- en kaasplakjesdief de cel in

Op camerabeelden was te zien dat de man de pakjes in een plastic zak deed. De Groninger schoof met een voet de tas langs de kassa. Vervolgens pakte hij die op en rende weg.Een agent herkende de man op beeld, omdat hij in oktober in Assen twee pakjes sigaretten had gestolen. Ook toen vluchtte de man.De man stond eerder voor de rechter. Het stelen van kaas en yoghurt was nodig om zijn honger te stillen.De Groninger heeft drugsproblemen en verblijft vaak bij zijn zus in Assen. Daar werd hij uiteindelijk opgepakt. De man had nog een eerder opgelegde celstraf van 14 dagen boven het hoofd hangen. Ook die moet hij uitzitten.