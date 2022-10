Lolbroeken zorgen voor groot schuimfestijn in centrum Hoogeveen

Elkaar in de maling nemen gebeurt normaal gesproken op 1 april, maar in Hoogeveen zijn ze al vroeg begonnen. Een groep grappenmakers heeft shampoo of zeep in de fonteinen op de Eiermarkt gegooid. Het centrum veranderde daardoor in een grote schuimparty.

André Fieten moest vanochtend een paar keer flink in zijn ogen wrijven toen hij het gordijn in zijn woonkamer opende. Slecht weer en regen had hij wel verwacht, maar vliegende schuimvlokken niet. "Ik woon in een appartement op de derde etage in het centrum. Toen zag ik wat witte wolkjes voorbijkomen. Dan ben je wel benieuwd wat er aan de hand is, dus ik ben op pad gegaan om het te onderzoeken."

'Zoiets maak je niet elke ochtend mee'

Hij ging de richting op van de Schutstraat, wat hij aantrof was één grote bult met schuim. "Ik heb weleens eerder zoiets gezien in Hoogeveen, maar deze hoeveelheid was voor mij ook nieuw." Hij pakte zijn telefoon en begon foto's en filmpjes te maken. "Ik vind het wel een grappige actie, je doet er niemand kwaad mee."

Zijn filmpjes werden snel opgepikt op het internet. "Mensen vinden het blijkbaar leuk om te zien haha." Voordat hij het wist stond het zelfs op Dumpert. "Leuk toch! Fietsers zaten onder het schuim en auto's die over de Schutstraat reden waren bedolven met zeep. Zoiets maak je niet elke ochtend mee."

'Klein beetje medelijden'

Het personeel van de nabijgelegen horecazaak Schippershuus keek met verbazing naar het terras vanochtend. Alle stoelen en tafels zaten onder het sop, maar verrast door de actie zijn ze niet. "Het gebeurt hier wel vaker", vertelt een medewerker. "We kunnen er ook wel om lachen, maar als het nou goed weer was geweest en mensen wilden buiten zitten waren we natuurlijk niet zo blij geweest."

Toch hebben ze een klein beetje medelijden met de gemeente. "Die moeten weer opdraven om het schuim weg te halen. Ik denk dat ze daar niet heel vrolijk van worden." De daders hebben ze niet gezien. "Ik hoorde al wel van anderen dat ze gisteravond zijn begonnen met de actie." Inmiddels is het meeste schuim weggehaald, maar kleine vlokjes dwarrelen hier en daar nog door de Schutstraat.

Afgelopen week werd ook in het centrum van Coevorden zeep in een fontein gegooid, met veel schuim als gevolg.