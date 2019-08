Moeilijke tijden voor de egel

"Normaal gesproken hebben we deze tijd van het jaar alleen gewonde egels in onze opvang", vertelt Linda de Jong van opvang 't Egelhuus in Hollandscheveld. "Nu zien we ook veel volwassen egels die uitgedroogd en zwak zijn." Volgens De Jong komt dat omdat de tuinen van veel mensen niet echt egelvriendelijk zijn."Een omheining is voor egels bijna onmogelijk om doorheen te komen. Een open stukje van een paar centimeter hoog en tien tot twaalf centimeter lang is meer dan genoeg om de egel toegang te geven tot je tuin." Ook vindt de egel een tuin met beschutting fijn om in te wroeten, zegt De Jong. Ook helpt het als er een bakje water neergezet wordt en eventueel een bakje met wat kattenvoer. "Let wel op dat het bakje ergens onder gezet wordt zodat de kat er niet bij kan."Als alle check's zijn gedaan en de tuin helemaal 'egelklaar' is, is het volgens De Jong ook slim om even op je robotmaaier te letten. "Egels zijn in de avond vaak actief. De laatste tijd krijgen we meer egels binnen die helaas geraakt zijn door een grasmaaier. Zet de maaier dus alleen aan als je zeker weet dat er geen diertjes door je tuin kruipen, want voor een egel is het bijna een slachthuis op wielen."