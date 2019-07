Stichting Sinterklaas Emmen maakt eigen journaal met traditionele pieten

"We zien dit vooral als een mooie promotie voor Emmen", vertelt voorzitter Wim Beverdam van de stichting. "Bovendien merken we dat steeds meer mensen weglopen bij het journaal van de NTR."Bij de NTR zijn sinds 2018 ook niet-traditionele Zwarte Pieten te zien. De stichting uit Emmen gaat daarin niet mee. Beverdam: "Wij houden het traditioneel. Met die discussie zijn we wel een beetje klaar."De uitzendingen gaan zo'n twintig minuten duren en worden uitgezonden op de Facebookpagina van de stichting en het eigen YouTube-kanaal. De kosten van de opnames bedragen volgens Beverdam zo'n 3500 euro. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, hoopt de voorzitter samen te werken met enkele bedrijven. "Wij bieden hen de mogelijkheid om een aflevering te adopteren", zegt hij. "Al drie bedrijven doen mee. Het is nog vroeg in het seizoen, dus bij veel mensen leeft Sinterklaas nog niet. Maar we gaan ongetwijfeld het bedrag bij elkaar krijgen."Deze week vonden opnames plaats in het Duitse Meppen en Papenburg. Ook worden de komende weken en maanden beelden geschoten bij Wildlands, het Rensenpark, hunebedden, het centrum van Emmen en mogelijk in het stadion van FC Emmen.Prominente Emmenaren krijgen een rol in het journaal. Beverdam: "Atlas-directeur Machteld van der Werf, burgemeester Eric van Oosterhout en centrummanager Laurens Meijer hebben hun medewerking toegezegd. Wellicht doet zanger Bouke ook nog mee."De opnames van het journaal zijn al begonnen. De eerste aflevering is te zien op zondag 10 november.