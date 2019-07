Assen, maar vooral Emmen doelwit bushokjesvandalen

Ook vandaag moest RBL Outdoor, dat de bushokjes onderhoudt, weer in actie komen. In zowel Assen als Emmen werden zes ruiten vervangen.Harry Hepping, RBL-regiomanager van Drenthe, duidt de situatie. Hij zegt dat op het moment ‘extreem veel’ ruiten vernield worden. RBL moet die schade uit eigen zak vergoeden. De kosten van de ruiten: 150 tot 200 euro. Dan gaat het alleen nog maar over glasschade.“Het is schrijnend in Drenthe”, zegt Hepping over de situatie. “In Drenthe hebben we in een jaar tijd meer dan 100.000 euro aan schade.” Steviger glas plaatsen dan het veiligheidsglas dat het bedrijf nu gebruikt, is geen optie. Dat is volgens Hepping veel duurder. Daarnaast moeten dan de ruiten in zo’n 700 à 800 abri’s vervangen worden. Die tellen elk vier of vijf ruiten.In Assen en Emmen sneuvelen de meeste ruiten in de provincie. In Emmen gingen dit jaar 53 ruiten kapot, dat zijn er nu al acht meer dan vorig jaar. In Assen sneuvelden dit jaar ongeveer 40 ruiten. Heel vorig jaar waren dat er 93.In Emmen waren bushokjes in Bargeres en Angelslo het doelwit. Het vandalisme in Assen schuift vooral tussen Marsdijk en Peelo.Bushokjes in andere plaatsen zijn minder het doelwit. Hepping: "In Hoogeveen bijvoorbeeld hebben we ook weleens schade, maar dan is het weer maanden rustig."Het vernielen van ruiten van bushokjes is niet alleen een Drents probleem. Zo worden ook in andere delen van het land de ruiten kapotgemaakt. Dat gebeurt volgens Hepping bijvoorbeeld vaak in Urk, Venlo, Maastricht en Utrecht. In de laatste stad zijn in een maand tijd zelfs zo’n honderd ruiten vernield. “Het is een landelijke tendens”, zegt Hepping.Hij zegt dat ze gesprekken voeren met de politie en hoopt dat de daders bereikt kunnen worden. Hij kan het maar niet begrijpen. “Wat is hier de lol aan?”