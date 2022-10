'Hete bliksem, vreemde smetten': De wereld, Assen en een warenhuis

De oorsprong van de familie Vanderveen ligt voor een deel in de zogeheten 'Hollandgängerei', Sietse van der Hoek: "Eigenlijk een voorloper van de migrantenstromen die na de Tweede Wereldoorlog uit Spanje, Turkije en Marokko naar hier kwamen. In de 18e en 19e eeuw waren dat mensen uit Noord-Duitsland. Die kwamen hier terecht. In Friesland, Groningen, maar ook in Drenthe. Sommigen gingen door naar Holland, want daar viel het meeste geld te verdienen. Honderdduizenden waren het er en vooral seizoenarbeiders. Ze staken in het voorjaar de Eems over; bleven hier hangen, in steenfabrieken of op het land. Sommigen kwamen met een korf achter op de rug om confectie te verkopen. Die namen kennen we allemaal nog wel: de C en A's, Kreijmborg, Peek en Cloppenburg, Hunkemöller... Er waren ook heel veel turfarbeiders uit die hoek en hoogstwaarschijnlijk al in de 17e eeuw kwam een deel van wat nu de familie Vanderveen heet, Oldenburger, uit Oldenburg. Zij gingen turfgraven in Groningen; Zuidoost-Drenthe en zijn hier blijven hangen."