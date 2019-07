Fotoshoot voor veulens in Dwingeloo: ’Tempo en houding moeten goed zijn’

Vos is een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse veulenveiling, die op 13 september de 25e editie beleeft. “We horen daarmee tot de oudsten in ons land”, zegt Vos. “Het idee voor een veiling ontstond destijds op het concours-hippique van de Westhoek. Nu is het een traditie.”Je zou denken dat veilingen minder belangrijk zijn geworden door de opkomst van internet, maar dat valt volgens Vos reuze mee. “Een pak schroeven kun je prima via internet kopen. Maar een paard? Nee, daar moet je toch een gevoel bij hebben. De sfeer en gezelligheid bij zo’n veiling zijn ook heel belangrijk.”De veulenveiling Dwingeloo wil laagdrempelig zijn en richt zich op een breed assortiment en een breed koperspubliek. “Enorme verkoopprijzen zijn leuk, maar vaak is het een opgekropt verhaal. Wij hebben liever dat de veulens ook echt verkocht worden en dat zowel koper als verkoper tevreden naar huis gaan”, aldus Vos.Toch zijn er in Dwingeloo regelmatig veulens voor knappe bedragen verkocht. Fokker Johan Pomper uit Smilde kan erover meepraten. “Een paar jaar geleden heb ik hier een veulen voor 34 en half duizend euro verkocht. Maar ja, dat komt niet zo vaak voor. Eén keer in je leven denk ik.”In totaal moeten vandaag zo’n 50 veulens op de foto en video worden vastgelegd. Alle veulens worden door professionele voorbrengers gepresenteerd. De mannen in witte outfit rennen zich rot en zijn super gedreven. “Het lijkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Tempo en houding moeten goed zijn”, zegt Martinus Hoekstra, die regelmatig in binnen- en buitenland paarden begeleidt bij keuringen en veilingen.