Dwingelderveldloop afgelast na meningsverschil met terreinbeheerder

De organisatie trekt de stekker uit de Dwingelderveldloop, twee weken voordat de elfde editie gelopen zou worden. Natuurmonumenten is het niet eens met de routes zoals die zijn uitgestippeld. "We zijn wel enigszins verrast", bekent bestuurder Pieter Boelen.

Pijnpunt is het fietspad over de heide, tussen de sterrenwacht en de schaapskooi. "Natuurmonumenten wil ons niet over fietspaden hebben. Dan moet het over zandpaden." Volgens de organisatie doet dat afbreuk aan de Dwingelderveldloop. "We gingen jaren geleden al eens een stukje over een zandpad, maar bij het uitzetten van de route stond daar vijftien centimeter water."

Vervelend

Natuurmonumenten vindt het bij monde van boswachter Sanne van Gemerden ook vervelend dat dit probleem pas zo laat duidelijk werd. "Wij hebben het daar al drie jaar met hen over gehad", schetst ze de situatie. Natuurmonumenten wil de verschillende groepen recreanten scheiden. Dat betekent dat fietsers over het verharde fietspad gaan en wandelaars en hardlopers over de zandpaden.

"Wij waren daar in het verleden niet zo streng op, maar in de coronaperiode is het veel drukker geworden. Meer wandelaars, maar ook meer fietsers. Hardlopers zijn van harte welkom, maar moeten dan wel gebruik maken van de voor hun bestemde paden. Het kan niet zo zijn dat als je hier wilt fietsen dat het pad is afgesloten" legt Van Gemerden uit.

Volgend jaar

Heikel punt lijkt een bijeenkomst in het voorjaar te zijn. Volgens de boswachter deed Natuurmonumenten toen de oproep een andere route te zoeken, maar dacht de organisatie dat dat pas voor volgend jaar zou gelden. "Er is geen verslag hiervan. Misschien was de wens de vader van de gedachte." Volgens Boelen is daar echter geen sprake van en zouden ook andere organisaties die aanwezig waren zijn lezing bevestigen.

Volgens de organisatie hadden nu al zo'n 300 hardlopers zich ingeschreven voor de Dwingelderveldloop. Vorige jaren stonden uiteindelijk zo'n 500 deelnemers aan de start. Geld teruggeven is niet nodig, want dat wordt volgens Boelen pas na de loop automatisch afgeschreven.