Golfen met een dubbele handicap

In de golfsport geeft het woord 'handicap' aan welk niveau de speler heeft. Hoe hoger de handicap, hoe meer slagen de speler per hole krijgt. Op die manier kunnen golfers met verschillende handicaps op een eerlijke manier tegen elkaar spelen.Met een aangepast lesprogramma wil De Semslanden als eerste golfclub in Noord-Nederland die mogelijkheid ook bieden aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. John van Gemert is vrijwilliger bij de club en zet zich in voor dat initiatief. "We willen als golfclub graag deel uitmaken van de maatschappij en we vinden het belangrijk dat mensen met een beperking ook kunnen golfen."De afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van de golfclub een programma ontwikkeld voor golfers met een lichamelijke of geestelijke handicap. In principe geldt het voor iedereen die golf op een wat lager tempo speelt, dus ook voor ouderen die slecht ter been zijn is het een oplossing. Om dit mogelijk te maken heeft De Semslanden aanpassingen gedaan aan het complex, zoals een modern invalidentoilet, een rolstoelrijbaan en een aparte golfkar voor mindervaliden.Harry Rundberg brak acht jaar geleden zijn rug toen hij van de keukentrap viel en liep daarbij een dwarslaesie op. Daarvoor was hij al begonnen met golfen. Door de val kon hij die hobby eigenlijk uit zijn hoofd zetten, maar dankzij een paragolfer slaat Harry nu toch zo'n drie keer per week een balletje."Ik zit in een paragolfer. Dat is een scootmobiel, speciaal gemaakt voor golfers", legt Rundberg uit. "Als ik deze hendel naar voren duw, komt de stoel omhoog en sta ik rechtop, terwijl ik leun op mijn knieën." Een paar seconden later staat hij in de golfhouding en slaat hij de bal soepeltjes 130 meter ver. Toch kost dat nog best wat spierkracht. "Maar daarvoor ga ik wekelijks óók nog twee keer naar de sportschool", lacht het 71-jarige clublid.Het golfen helpt Rundberg revalideren. Tijdens het spelletje denkt hij niet aan zijn beperking, maar focust hij zich volledig op de bal. José Loomans van Stichting Revalidatiegolf helpt hem daarbij. "Golfen is een van de weinige sporten die je helemaal alleen kunt doen", vertelt ze. "Je speelt je eigen spel en daardoor kan een gehandicapte speler een gelijkwaardige wedstrijd houden met een valide tegenstander."Op sociaalpsychologisch vlak biedt golfen ook een uitkomst. Loomans: "Wanneer je bijvoorbeeld ineens gehandicapt raakt, kan het zijn dat je je baan verliest en je vrienden minder ziet. Dan is het golfen een vangnet." Van Gemert bevestigt dat. Volgens hem is de gezelligheid ook belangrijk. "We noemen dat hier de negentiende hole, zoals de derde helft bij voetbal."Net als Harry Rundberg speelt ook Rikus Hermelink bij de club. De linkerhelft van zijn lichaam is verlamd, dus slaat hij met één hand. "Door veel te oefenen lukt dat prima", zegt hij. "Zo is dat met alles in het leven. Ik vind de sport heel leuk en ik ben blij dat de eerste instap bij de club heel makkelijk gemaakt werd."Voor de aangepaste lessen is al een aantal aanmeldingen binnengekomen, maar volgens Van Gemert kan altijd meer bij. "We willen de drempel zo laag mogelijk houden, ook financieel. Golfen heeft het imago duur en chique te zijn, maar daar willen we zo langzamerhand wel vanaf. Iedereen die dat leuk lijkt, moet kunnen golfen. Met of zonder handicap."