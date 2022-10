‘V&D-complex en Vlinderpassage Emmen vormen barrière’

Warenhuis V&D huisde van 1973 tot en met 2016 in het complex tussen het Marktplein en het Mondriaanplein. Na het faillissement van de warenhuisketen had Emmen er in een klap 7000 vierkante meter leegstand bij. Na enkele tijdelijke invullingen, is een deel van het gebouw de laatste jaren gevuld door de winkel Die Grenze.