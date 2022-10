NHL Stenden in Emmen heeft drie topopleidingen: 'Persoonlijke aandacht is groot pluspunt'

Drie studies van de vestiging van NHL Stenden in Emmen mogen zich volgens de Keuzegids hbo een 'topopleiding' noemen. Dat betekent dat ze volgens de gids tot de beste opleidingen van Nederland behoren.

De gids roept Finance & Control, Hotel Management en Leisure & Events Management uit tot de topopleidingen in Emmen. De eerste twee opleidingen hadden dat predicaat al vaker. Leisure & Events Management is deze beoordeling nieuw.

Kleinere groepen

"We doen het als vestiging altijd relatief goed. En daar hebben we ook wel een verklaring voor", reageert Annette Verhoef, vestigingsmanager van NHL Stenden in Emmen. "Veel van onze opleidingen werken met kleinere groepen. De persoonlijke aandacht is dan groot en dat wordt door studenten als een belangrijk pluspunt gezien."

Door de coronacrisis kon die persoonlijke aandacht geruime tijd niet meer optimaal worden gegeven. Studenten moesten bijvoorbeeld noodgedwongen vanuit huis lessen volgen. "Dat was natuurlijk een probleem voor alle hogescholen", zegt Verhoef. "Nu iedereen weer welkom is, blijkt ook hoezeer iedereen de oude situatie heeft gemist."

Slagingspercentages

De goede score van de opleidingen in Emmen komt niet louter door de beoordeling van studenten. "We doen het ook goed als het gaat om de objectieve cijfers", weet Verhoef. "Denk dan bijvoorbeeld aan de slagingspercentages, de doorstroom of hoeveel jaren studenten erover doen om hun opleiding af te ronden."

Naast de drie topopleidingen heeft de Emmer vestiging van NHL Stenden ook nog drie opleidingen die tot de top van hun categorie behoren. "Voor internationale studenten kan dat een reden zijn om voor ons te kiezen", legt Verhoef uit. "Voor Nederlandse studenten geldt dat in mindere mate. Dan gaat het om een combinatie van een goede opleiding en studeren in de buurt."

Dat de goede beoordeling in de Keuzegids hbo mogelijk meer studenten naar Emmen lokt, juicht Verhoef alleen maar toe. "Het is onze wens om meer studenten aan ons te binden. In de regio zijn er steeds minder studenten, dus we moeten wel wat verder kijken. De vijver waarin we vissen wordt steeds kleiner."

Thorbecke Academie

Ook in Assen is de uitkomst van de Keuzegids hbo reden voor een feestje. Bij de Thorbecke Academie, onderdeel van NHL Stenden, zijn drie van de vier opleidingen aangemerkt als de beste opleiding in het eigen vakgebied. Dat zijn Bestuurskunde-Overheidsmanagement, European Studies en HBO-Rechten.